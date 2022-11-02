العد العكسي قد بدأ  في فلسطين واقترب موعد التحرير

العالم_لبنان

و جاء في البيان أن وعد بلفور الاستعماري المشؤوم الذي رمى إلى جعل فلسطين وطنا قوميا لليهود، ما زال أبناء شعبنا في فلسطين وكل أمتنا يقاومون مفاعيل ذلك الوعد، ويؤكدون يوما بعد يوم وعلى امتداد أعوام الصراع الوجودي، أن فلسطين كل فلسطين، عصية على التهويد والاحتلال، وما من قوة في العالم تستطيع تصفية فلسطين، أرضا وشعبا، انتماء وهوية، طالما ثمة مقاومة تمتشق السلاح.

وأضاف البيان: ان الرد على وعد بلفور الملعون، تمثل في اجتراح أساليب المقاومة بكل أشكالها، وبالتضحيات الجسام من دون كلل أو ملل. وإن إشارات انهيار العدو الصهيوني العنصري تظهر في هشاشة قوته وضعفه المستشري وعجزه عن الوقوف في وجه مقاومة متصاعدة تعم كل فلسطين.