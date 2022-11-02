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افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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مصادر الاحتلال: المصاب بعملية الدهس هو ضابط في الجيش وإصابته خطيرة
قائد الثورة الإسلامية يستقبل مجموعة تلاميذ من مختلف المدارس الإيرانية هذا الصباح
الأمن الأفغاني: الانفجار في كابول كان عبارة عن قنبلة مزروعة أدى إلى إصابة 8 وتم نقلهم للمستشفى
مراسل العالم: استشهاد منفذ عملية الدهس غرب رام الله
إذاعة جيش الاحتلال: إصابة مستوطن بجروح متوسطة في عملية الدهس غرب رام الله وتم إطلاق النار على المنفذ
مراسل العالم: بعد فرز أكثر من 71% من الأصوات يتقدم حزب الليكود بـ 32 مقعدا والكتلة اليمينية بـ 67 مقعدا
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فلسطينيين أحدهما مصاب عقب اقتحام منزلهما في بيت لحم
مراسل العالم في كابول: الحافلة المستهدفة في الانفجار تابعة لوزارة التنمية الريفية وأنباء عن سقوط قتلى
انفجار ضخم يستهدف سيارة موظفين في العاصمة الأفغانية كابول
رويترز عن مصادر كورية جنوبية : اغلاق مسارات جوية قبالة الساحل الشرقي للبلاد بعد اطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا
الأمن الأفغاني: الانفجار في كابول كان عبارة عن قنبلة مزروعة أدى إلى إصابة 8 وتم نقلهم للمستشفى
الأربعاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٧ بتوقيت غرينتش
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