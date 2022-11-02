المجلس التنسيقي للاعلام الاسلامي يدعو للمشاركة الواسعة في اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي

العالم - ايران

ولفت البيان الى ان رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي سيلقي كلمة في المراسم التي تجري وكر التجسس (امام السفارة الاميركية السابقة بطهران)، واصفا يوم 4 نوفمبر بانه تجسيد لملحمة كبرى للمقاومة والصمود ومقارعة الاستكبار، ويوم مؤثر ولا ينسى في ذاكرة الشعب الايراني الثوري والواعي.

واعتبر البيان وقوع 3 أحداث تاريخية مهمة (نفي الإمام الخميني رحمة الله عليه عام 1964، وهجوم جلاوزة النظام البهلوي على التلامذة المظلومين عام 1979 وكذلك الانتفاضة الثورية للطلبة الجامعيين السائرين على نهج الإمام والسيطرة على وكر التجسس الأميركي في فبراير عام 1980، منعطفا كبيرا في تاريخ الشعب الايراني الزاخر بالكفاح.

واضاف: هذا اليوم العظيم والصانع للملاحم يذكرنا كل عام بصرخات الامام الخميني العظيم محطم الاصنام في عصرنا في المناداة بالحرية والعدالة ومناهضة الظلم ومقارعة الاستكبار والاستبداد العالمي، حيث اطلقت صفة الثورة الثانية على عملية السيطرة على وكر التجسس الاميركي وكسر الهيمنة الخاوية لاميركا المجرمة والراعية للارهابيين، من قبل الطلبة الجامعيين السائرين على نهج الامام ، ويبرز هذا اليوم كنقطة رابطة للصفحات الذهبية لتاريخ تحرر الشعب الايراني العظيم كلوحة جميلة زاخرة بالشجاعة والوعي والحكمة والعقلانية والوحدة والتعاطف.

وتابع البيان: نستقبل يوم 4 نوفمبر هذا العام حيث نشهد جولة جديدة من الاعمال الخبيثة والاجرامية للاستكبار العالمي والصهيونية الدولية بقيادة أميركا الراعية للارهاب على أيدي عملائها ومرتزقتها المحليين في الهجوم الاجرامي الذي طال زوار مرقد السيد أحمد بن موسى (عليهما السلام) "شاهجراغ" وسفك الدماء فيه وارتكاب مجزرة راح ضحيتها رجال ونساء وأطفال ابرياء، اذ ان هؤلاء وبدعم من اذنابهم ووسائل الاعلام المناهضة للثورة المقيمة في الخارج يتابعون نهج اعمال الشغب واثارة الاضطرابات في ايران، ورغم ان اعمالهم هذه لم تفلح في ظل يقظة ووعي الشعب الايراني والإجراءات الحازمة المتخذة من قبل قوات الامن وإنفاذ القانون لكنها تعبر عن اليأس والعجز في مواجهة إيران القوية والمستقلة، وكعلامة واضحة على زوال وانحسار الاستكبار والنظام الاميركي.

واوضح البيان ان مراسم اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي ستجري في طهران وكل محافظات البلاد في اكثر من 900 مدينة صباح يوم الجمعة وقال: ان الشعب الايراني المقارع للاستكبار، باستعراضه لوحدته وعظمته، سيرد على العدو ردا ساحقا وحاسما.

ولفت الى ان رئيس الجمهورية سيلقي كلمة في المراسم التي ستجري في طهران امام مبنى السفارة الاميركية السابقة، وبعد اجراء برامج مختلفة وقراءة البيان الرسمي الذي سيتضمن مواقف الشعب الايراني ستتوجه حشود المشاركين نحو جامعة طهران للمشاركة في مراسم صلاة الجمعة.

واهاب المجلس التنسيقي للاعلام الاسلامي بجماهير الشعب الايراني الواعي والمقارع للاستكبار للمشاركة الواسعة في هذه المراسم خاصة التلامذة والطلبة الجامعيين رواد الخطوة الثانية للثورة الاسلامية (الاربعون عاما الثانية للثورة) لاعلان الدعم لاهداف الثورة الاسلامية وتجديد العهد والميثاق مع امامي الثورة والشهداء الابرار للثورة والدفاع المقدس والمدافعين عن المقدسات خاصة شهداء الدفاع عن الامن وزوار مرقد السيد احمد بن موسى (عليهما السلام).