افتتاح معرض الصلب الدولي في جزيرة كيش جنوبي إيران

العالم - إيران

وجرى حفل افتتاح هذا المعرض بحضور نشطاء من القطاع الخاص في مجال الإنتاج وتوريد المواد الخام والشركات المعرفية والخدمات الفنية والهندسية العاملة في صناعة الصلب والنقل والاتحادات والمؤسسات الانتاجية والعلمية والشركات العارضة للمكائن والمعدات والمواد الاستهلاكية في قطاع الصلب في البلاد.

وتستمر أعمال المعرض 3 أيام في جزيرة كيش، وتشارك فيه 268 شركة محلية و27 شركة أجنبية، بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا وتركيا والصين والسويد وإسبانيا وروسيا والهند واليونان.

ومن أهداف تنظيم المعرض؛ توفير حلول إنتاج الصلب الأخضر بالإمكانيات المتوفرة، والتكنولوجيا والمعدات اللازمة وتدريب العاملين في إطار عملية إنتاج الصلب الأخضر، دور إنتاج الصلب الأخضر في تقليل تكاليف الإنتاج وزيادة الكفاءة، دور الصلب الأخضر في سلامة العاملين وحماية البيئة وتقليل استهلاك المياه وتقليل غازات الدفيئة واستهلاك الطاقة، واستخدام أنواع الصلب الجديدة.