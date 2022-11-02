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العمل الاسلامي: سواء فاز 'نتنياهو' أو 'لابيد' صراعنا مع العدو صراع عقيدة ووجود

العمل الاسلامي: سواء فاز 'نتنياهو' أو 'لابيد' صراعنا مع العدو صراع عقيدة ووجود
الأربعاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٠١ بتوقيت غرينتش

 اعتبرت جبهة العمل الاسلامي في لبنان في بيان، تعليقًا على انتخابات كنيست العدو الصهيوني الغاصب، أن نتائج "تلك الانتخابات مهما كانت لن تغير في واقع الحال والأمر شيئاً سواء داخل فلسطين المحتلة وخصوصاً في الضفة الغربية المنتفضة الثائرة اليوم أم في قطاع غزة العزة.

العالم-لبنان

وأضافت: عملية الدهس اليوم وإصابة ضابط إسرائيلي بجروح خطيرة هي دليل قاطع على بقاء الحال وسير العمليات البطولية كما هي وأشد، وكذلك بالنسبة للشمال الفلسطيني المحتل وجنوب لبنان فإن المقاومة مستعدة ويدها على الزناد لصد أي عدوان أو حماقة يرتكبها هذا العدو ظنّاً منه أن فوز اليمين المتطرف بقيادة "نتنياهو" سيكون له انعكاسات إيجابية كما يزعمون والتي قد تؤدي إلى إلغاء ما تم الاتفاق عليه ما بين لبنان والعدو الغاصب عبر الوسيط الأمريكي " آموس هوكشتاين".

وأشارت الى أنّ "الأمر سيّان سواء فاز نتنياهو أم لابيد فأن معركتنا معهم لا تتوقف على أسماء الفائزين فهو يبقى عدواً مغتصباً وصراعنا معه صراع عقيدة ووجود وليس صراع حدود".

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