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غرق سفينة إيرانية محملة بالفواكه قرب الشارقة

غرق سفينة إيرانية محملة بالفواكه قرب الشارقة
الأربعاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس الاتحاد الوطني الإيراني للمنتجات الزراعية، غرق سفينة محملة بـ17 حاوية فواكه وخضروات بمياه الخليج الفارسي وبمسافة 7 أميال عن ميناء الشارقة الإماراتي.

العالم - ايران

وبيّن "رضا نوراني" في تصريح إعلامي اليوم الاربعاء، أن السفينة الايرانية قد غرقت البارحة ومحملة بـ17 حاوية تبريد، تحمل اسم "سلف 2"، حيث أبحرت أمس الثلاثاء من "هرمزكان" جنوب إيران والمطلة على الخليج الفارسي، وغرقت عند الساعة 19:00 ( 15:30 ت غ) بسبب ثقب بهكيلها بالقرب من ميناء الشارقة.

وأشار أن: جميع طاقم السفينة قد نجوا، حيث إن ولحسن الحظ كانت سفينة قريبة من موقع الحادث وهبت للمساعدة، فيما غرفت السفينة الإيرانية بحمولتها.

وأكد نوراني أن الخسارة المقدرة للسفينة والشحنة نحو واحد تريليون ريال (الدولار= 270 الف ريال) وأن الحمولة تعود لـ15 شركة تصديرية تستهدف السوق الإماراتية وبعضها يعاد تصديرها من هناك لدول أخرى.

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غرق سفينة إيرانية محملة بالفواكه قرب الشارقة