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شاهد.. عرين الأسود مرّ بعملية فرز اصوات انتخابات كيان الاحتلال!

الخميس ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٧ بتوقيت غرينتش

للمرة الخامسة في سنواتٍ قليلة ادلى المستوطنون الإسرائيليون بأصواتهم لانتخاب اعضاء الكنيست. فيما يتجه حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو للعودة إلى رئاسة الحكومة. هكذا كانت أجواء الإنتخابات في كيان الإحتلال في ظل تخبط سياسي وفشل أمني في مواجهة المقاومة والعمليات الفدائية في فلسطين.

خاص العالم

الإنتخابات في كيان الإحتلال لقيت تفاعلا من الناشطين العرب على مواقع التواصل. "محمد بشتاوي" علق: تجري للمرة الخامسة خلال أقل من أربع سنوات والسبب فشل حكوماتهم في قدرتها على اعادة الامن لشعبهم وشعورهم بقرب زوالهم ويبحثون عن حلول ولا يستطيعون تطبيقها. وشعار المقاومة انتم تنتخبون الحكومات ونحن نسقطها.

"تيسير البلبيسي" علق أيضا: الانتخابات الإسرائيلية سيرك لعربدة أقذر ما انتجه المشروع الصهيوني الغربي الاستيطاني في فلسطين. إسرائيل عصابة ارهابية تقود كيان محتل فاشي مجرم.

أما "عبود" فشدد على مقاطعة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة للإنتخابات. مقاطعة الانتخابات الاسرائيلية هي وفاء للكل الفلسطيني وانتماء للقضية ورفض كل محاولات التقسيم والاستعمار.

لدينا هنا رسم ساخر حول الإنتخابات في كيان الإحتلال. هنا زعماء الأحزاب يخوضون الإنتخابات عبر التنافس في من يسفك دم الفلسطينيين أكثر.

أما هذه الصورة فهي من عملية فرز الأصوات في الإنتخابات الإسرائيلية وكتب فيها عرين الأسود مرّ من هنا.

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