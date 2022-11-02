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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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لن ننسی
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ناصر كنعاني : ايران ستواصل سياسة حسن الجوار مع الجيران وفق الاحترام المتبادل وتعتقد بان استتباب الامن رهن بالعلاقات معها
ناصر كنعاني الهدف من فبركة بعض الاوساط الغربية والصهيونية لمثل هذه الاخبار تلبيد الاجواء ضد ايران والاخلال بتوطيد العلاقات مع دول الجوار
المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني ينفي ماتروجه بعض وسائل الاعلام حول استعداد ايران لمهاجمة احدى دول المنطقة
ابو الغيط: لدى قناعة بان فلسطين سوف تنتصر في النهاية وتحظى بدولة فلسطينية
ابو الغيط: فلسطين هي القضي المحورية للدول العربية وللامة
ابو الغيط: تحدث القادة عن ضرورة حل القضايا العربية عبر الدول العربية ورفض التدخل الاجنبي بهذا الخصوص
ابو الغيط: لاول مرة التقي القادة للتشاور من دون اوراق مما يتيح لهم التحدث في اي قضية تهمهم
ابو الغيط:وضعنا استراتيجية للامن الغذائي العربي
ابو الغيط: البعد الاقتصادي استحوذ على اهتمام قمة الجزائر
ابو الغيط: كان هناك نوع من التحديث في قمة الجزائر
باقري: نأمل أن توفر المبادرة الايرانية الفرصة لايجاد تحرك جديد على صعيد المفاوضات النووية
الأربعاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش
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سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
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كيف تشاهد العالم
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2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.