شاهد.. قتلى وجرحى بين طرفي العدوان في تعز اليمنية

العالم – خاص بالعالم

مجددا تشهد مناطق تعز الخاضعة لسيطرة العدوان مرحلة جديدة من المواجهات والفوضى للأسبوع الثالث بين فصائل ميليشيات العدوان من جماعة حزب الإصلاح تحت مسمى حملات أمنية ضد حليف الامس خصم اليوم جماعة غزوان المخلافي سقط على إثرها عددا من القتلى والجرحى في صفوف طرفي المواجهات بينهم شقيق الأخير الذي الذي خرج بتصريح يهدد بتصفية القيادات الأمنية ردا على ذلك.

المواجهات البينة بين مرتزقة العدوان أسفرت عن مقتل وإصابة الكثير من المواطنين ناهيك عن انتهاكات وأعمال نهب يومية تطال رجال المال والقطاع التجاري.

التطورات الميدانية في وسط المدينة يرافقها تحركات تحالف العدوان في الساحل الغربي واستحداث تموضعاته في إنشاء قواعد عسكرية في جزيرة ميون في باب المندب ومطار عسكري في المخا إلى جانب تحشيد عسكري وتصعيد من الجبهات الجنوبية بين لحج وتعز وهوا ما أثار تساؤلات حول أن تكون الصراعات البينية تغطية لهذا المخطط العدواني والأطماع الاستعمارية.

وعلى وقع الرصاص والبارود تعيش تعز منذ بدء العدوان وحتى اليوم لتظل مرتعا للفوضى ومشاريع العدوان المصدرة تحت مسميات متعددة الأمر الذي جعل من هذه المدينة الحالمة تواجه أحلام الموت و الأشباح بعيدا عن السلم والمدنية التى طالما كانت تتطوق إليها ليبقى حالها اليوم بيئة طاردة للحياة والأمن لأهلها قبل زائرها.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..