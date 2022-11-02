الأربعاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٥:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. قتلى وجرحى بين طرفي العدوان في تعز اليمنية

الأربعاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

تشهد مناطق تعز اليمنية الخاضعة لسيطرة العدوان السعودي مسلسلا من الصراع المستدام بين فصائل المرتزقة بمزيد من القتلى والجرحى، بينهم مدنيون. ويأتي الصراع الدامي وسط تحركات مشبوهة للتحالف على الساحل الغربي وفي المناطق الجنوبية بين تعز ولحج.

العالم – خاص بالعالم

مجددا تشهد مناطق تعز الخاضعة لسيطرة العدوان مرحلة جديدة من المواجهات والفوضى للأسبوع الثالث بين فصائل ميليشيات العدوان من جماعة حزب الإصلاح تحت مسمى حملات أمنية ضد حليف الامس خصم اليوم جماعة غزوان المخلافي سقط على إثرها عددا من القتلى والجرحى في صفوف طرفي المواجهات بينهم شقيق الأخير الذي الذي خرج بتصريح يهدد بتصفية القيادات الأمنية ردا على ذلك.

المواجهات البينة بين مرتزقة العدوان أسفرت عن مقتل وإصابة الكثير من المواطنين ناهيك عن انتهاكات وأعمال نهب يومية تطال رجال المال والقطاع التجاري.
التطورات الميدانية في وسط المدينة يرافقها تحركات تحالف العدوان في الساحل الغربي واستحداث تموضعاته في إنشاء قواعد عسكرية في جزيرة ميون في باب المندب ومطار عسكري في المخا إلى جانب تحشيد عسكري وتصعيد من الجبهات الجنوبية بين لحج وتعز وهوا ما أثار تساؤلات حول أن تكون الصراعات البينية تغطية لهذا المخطط العدواني والأطماع الاستعمارية.

وعلى وقع الرصاص والبارود تعيش تعز منذ بدء العدوان وحتى اليوم لتظل مرتعا للفوضى ومشاريع العدوان المصدرة تحت مسميات متعددة الأمر الذي جعل من هذه المدينة الحالمة تواجه أحلام الموت و الأشباح بعيدا عن السلم والمدنية التى طالما كانت تتطوق إليها ليبقى حالها اليوم بيئة طاردة للحياة والأمن لأهلها قبل زائرها.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

اليمن.. شهيدان بانفجار لغم من مخلفات العدوان بالدريهمي

اليمن...المشاط يطلب من القمة العربية "إنهاء العدوان ورفع الحصار"

شاهد.. أكبر عرس جماعي في تاريخ اليمن بعدسة قناة العالم

السعودية تصادر أموال مرتزقتها في اليمن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الهالووين حلال والمولد النبوي 'بدعة'.. على كتاب الملك سلمان وسُنّة ولي عهده!

شاهد.. قتلى وجرحى بين طرفي العدوان في تعز اليمنية

بالفيديو.. قائد الثورة الاسلامية: الشعب الايراني وجه صفعة لمن يضمر الشر لايران

أميركا: أعمال العنف والانقسامات تتزايد قبيل الانتخابات النصفية

الشعب منشغل بـ'ويكند الرعب' ومعتقلون يعيشون الرعب الحقيقي بسجون آل سعود!

عباس: نتطلع لتشكيل لجنة وزارية عربية تفضح انتهاكات 'إسرائيل'