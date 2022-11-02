الأربعاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٧:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

بري يلغي دعوته إلى الحوار حول الرئاسة في لبنان

بري يلغي دعوته إلى الحوار حول الرئاسة في لبنان
الأربعاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٨ بتوقيت غرينتش

ألغى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، دعوته الكتل النيابية إلى الحوار للوصول إلى رئيس توافقي لرئاسة الجمهورية، بسبب الإعتراض والتحفّظ الذي قوبلت به من قبل القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر.

العالم_لبنان

وقال المكتب الإعلامي لبري، في بيان اليوم الاربعاء ، إنّه بعد إستمزاج الآراء حول الدعوة إلى الحوار بين الكتل النيابية للوصول لرئيس توافقي، يعتذر الرئيس نبيه بري عن السير قدماً بهذا التوجّه نتيجة الإعتراض والتحفّظ لا سيّما من كتلتي القوات والتيار.

ويناقش المجلس النيابي غدا الخميس رسالة رئيس الجمهورية السابق ميشال عون وطلبه سحب التكليف من الرئيس نجيب ميقاتي. ومن المتوقع أن تُستهلّ جلسة المناقشة بكلمة لميقاتي كونه المعني الأساسي بالرد على رسالة عون، لتنطلق بعدها مداخلات النواب التي ستنتهي الى تثبيت المؤكد في استمرار حكومة تصريف الاعمال. لكن الجلسة وفق مراقبين ستظهر الاصطفافات الحادة على ضفتي الأزمة، إذ من المتوقع ان تتحول مسرحاً لتصفية الحسابات بين ميقاتي والتيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل.

روابط ذات صلة

توقيف عناصر لـ'داعش' خططوا لارتكاب اعتداءات في لبنان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المنفذ الثاني لجريمة شيراز الإرهابية يشرح جزئيات العملية +فيديو

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 02-11-2022

المقداد وشمخاني يبحثان المستجدات والتطورات على الساحة الإقليمية والدولية

الإنتخابات النصفية الأميركية.. مأزق ديمقراطي وطموح جمهوري

بري يلغي دعوته إلى الحوار حول الرئاسة في لبنان

بوتين يهدد بفسخ اتفاق الحبوب حال انتهاك الضمانات