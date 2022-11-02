بري يلغي دعوته إلى الحوار حول الرئاسة في لبنان

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وقال المكتب الإعلامي لبري، في بيان اليوم الاربعاء ، إنّه بعد إستمزاج الآراء حول الدعوة إلى الحوار بين الكتل النيابية للوصول لرئيس توافقي، يعتذر الرئيس نبيه بري عن السير قدماً بهذا التوجّه نتيجة الإعتراض والتحفّظ لا سيّما من كتلتي القوات والتيار.

ويناقش المجلس النيابي غدا الخميس رسالة رئيس الجمهورية السابق ميشال عون وطلبه سحب التكليف من الرئيس نجيب ميقاتي. ومن المتوقع أن تُستهلّ جلسة المناقشة بكلمة لميقاتي كونه المعني الأساسي بالرد على رسالة عون، لتنطلق بعدها مداخلات النواب التي ستنتهي الى تثبيت المؤكد في استمرار حكومة تصريف الاعمال. لكن الجلسة وفق مراقبين ستظهر الاصطفافات الحادة على ضفتي الأزمة، إذ من المتوقع ان تتحول مسرحاً لتصفية الحسابات بين ميقاتي والتيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل.