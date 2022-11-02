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أردوغان: نرغب باستمرار العلاقات مع إسرائيل مهما تكن نتائج الانتخابات فيها!

أردوغان: نرغب باستمرار العلاقات مع إسرائيل مهما تكن نتائج الانتخابات فيها!
الأربعاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٢٣ بتوقيت غرينتش

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن رغبة بلاده باستمرار تعزيز علاقاتها مع کیان الاحتلال الإسرائيلی، "أيا كانت النتائج النهائية للانتخابات الإسرائيلية".

العالم-ترکیا

وفي لقاء مع مجموعة قنوات "A Haber"، قال أردوغان: "نرغب باستمرار تعزيز علاقاتنا مع إسرائيل وفق الاحترام المتبادل، والحفاظ على المصالح ووفق مبدأ: رابح-رابح". ومهما كانت نتيجة الانتخابات هناك.

وأشار أردوغان إلى أن العلاقات بين بلاده و "إسرائيل" شهدت في الفترة الماضية زيارات على مستويات عالية، وأضاف: "كان لنا تواصل مكثف مع الجانب الإسرائيلي، وتوّج في 17 أغسطس عندما اتخذنا قرارا رسميا بإعادة التطبيع الكامل لعلاقاتنا ورفعها لأعلى مستوى وتعيين متبادل للسفراء وتمّ ذلك فعلا".

وأكد أردوغان: "ماضون في نفس الطريق وفق مبدأ الاحترام المتبادل، لأن علاقاتنا وتعاوننا مع إسرائيل سيكون إيجابيا لكل المنطقة".

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أردوغان: نرغب باستمرار العلاقات مع إسرائيل مهما تكن نتائج الانتخابات فيها!

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