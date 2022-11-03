السعودية تعلن استضافتها للقمة العربية المقبلة

العالم - السعودية

وأفادت وكالة “أنباء الشرق الأوسط” المصرية نقلا عن وزير الخارجية السعودي "فيصل بن فرحان" في كلمته في ختام أعمال الدورة الـ31 للقمة العربية المنعقدة في الجزائر أن “انطلاقا من حرص المملكة على ديمومة التعاون القائم، فإننا نعلن عن استضافة بلادنا لاجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في دورتها الـ 32، ونرحب بالقادة الأعضاء في بلدهم الثاني”.

ووافق القادة العرب في ختام قمتهم الحالية على عقد اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثانية والثلاثين في السعودية عام 2023.

وبحضور 16 قائدا عربيا وضيوف شرف أجانب، استضافت الجزائر، القمة العربية الـ31 على مدى يومين، بعد انقطاع دام ثلاث سنوات بسبب جائحة كورونا، وكانت آخر قمة عربية عام 2019 في تونس.