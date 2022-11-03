إيرواني: لجأت أميركا إلى الخداع في الاجتماع المناهض لإيران

العالم - إيران

وأكد ايرواني في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي لنيويورك: أن الحكومة الإيرانية تبحث عن حل لمشاكلها الداخلية وإن الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي معترف به في الدستور الإيراني.

وأوضح سفير إيران لدى الأمم المتحدة، بشأن الاجتماع غير الرسمي (صيغة آريا) حول الأحداث في إيران بقيادة واشنطن: لجأت أميركا إلى حملة من الحرب النفسية والخداع والنفاق الصارخ في عقد الاجتماع غير الرسمي المناهض لإيران.

*مزحة حقوق الإنسان الأميركية والضرر الأكبر يلحق بالإيرانيين جراء الحظر الظالم

وأضاف: أميركا تدعي عقد هذا الاجتماع بهدف حماية حقوق الإنسان في إيران، لكن السخرية التي تكمن هنا هي أن الإيرانيين عانوا أشد الأضرار من إجراءات الحظر الظالمة المفروضة من قبل أميركا منذ عقود، في حرب حقيقية أدواتها الطعام والدواء.

وأكد الدبلوماسي الإيراني: إن أميركا تنتهك مفهوماً قيماً، وهو حقوق الإنسان، وتتلاعب بمنصة الأمم المتحدة ومواردها لتحقيق أجندتها السياسية.

وأضاف إيرواني: "في الواقع، التاريخ نفسه دليل واضح على أن أميركا لم تهتم أبداً بحقوق الإنسان في إيران وغيرها.. وموضوع اجتماع اليوم هو بوضوح التدخل في الشؤون الداخلية لحكومة حاكمة وانتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي منذ إنشاء النظام القانوني الدولي.

*من غير المقبول التلاعب بنظام الأمم المتحدة من قبل حكومات معينة

وصرح سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة: إيران ترفض تسييس حقوق الإنسان ولا تعتبر التلاعب بمنظومة الأمم المتحدة من قبل حكومات معينة لتحقيق أهداف سياسية قصيرة النظر مقبولاً وتعتبر هذا الامر ممارسة خطيرة حذرت منه على الدوام.

وأضاف إيرواني: إن الجمهورية الإسلامية ملتزمة دائماً بحقوق الإنسان وسيستمر هذا الالتزام في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.. نحن مصممون على مواصلة جهودنا لتحقيق هذه الأهداف الجيدة.

وقال: إن الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي معترف به في الدستور الإيراني، وقد دعمت الحكومة تمتع الشعب الإيراني بهذه الحقوق.

*كل الإيرانيين المهتمين بوحدة أراضي إيران يعارضون العنف والتخريب وعدم الاستقرار

وقال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة: إن كل الإيرانيين داخل إيران وخارجها المهتمين بوحدة أراضيها واستقلالها السياسي وسيادتها الوطنية يعارضون العنف والتخريب والفوضى وعدم الاستقرار.

وأضاف: لقد بذلت الحكومة الإيرانية دائماً أقصى الجهود لاحترام حقوق الإنسان وتواصل جهودها لضمان تمتع الشعب الإيراني بظروف معيشية أفضل يستحقها، وفي هذا الصدد، تبادر من أجل اصلاح القوانين واللوائح اللازمة.

وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة: إن قوى الامن الداخلي الإيرانية لديها القدرة على إدارة أي فوضى والحفاظ على الاستقرار في البلاد.. في الوقت نفسه، فإن الحفاظ على حياة الإنسان وكرامته هو المرشد لقراراتنا، وبالتالي فإن ضبط النفس من قبل قوى الأمن الداخلي لا ينبغي اعتباره علامة على ضعفها.

*لا نقارن قضايا حقوق الإنسان لدينا مع الدول المتخلفة عنا لنشعر بالرضا

وقال إيرواني: نحن لا نقارن قضايا حقوق الإنسان لدينا مع الدول المتخلفة عنا لكي نشعر بالرضا، لكننا ننظر إلى أهداف اسمى مثل حكم الدين والأخلاق والعدالة في المجتمع، ونحن مصممون على التحرك في هذا الاتجاه.

وأكد السفير والمندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة: إن الحكومة الإيرانية تسعى لإيجاد حل شامل للمشاكل باستخدام طاقات النخب والأكاديميين والقدرات والموارد العلمية، وعلى المجتمع الدولي احترام مبادئ السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للحكومات.