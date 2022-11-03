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وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت دقو شمال غرب القدس

الخميس ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٩ بتوقيت غرينتش

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