رئيسي: الغرب والمنظمات الدولية يتنصلان عن واجباتهم في مكافحة المخدرات

العالم - إيران

وفي حديثه خلال اجتماع لجنة مكافحة المخدرات أمس الأربعاء، حيا الرئيس إبراهيم رئيسي ذكرى 3800 شهيد وأكثر من 12 ألف مصاب قدمتهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية في سبيل مكافحة المخدرات، واصفا المخدرات بأنها من أهم المعضلات الاجتماعية، وداعيا إلى تشكيل غرفة فكر بمشاركة الخبراء المتخصصين لإعادة النظر في عملية مكافحة المخدرات لزيادة تأثيرها.

وكلف رئيسي المسؤولين المعنيين بتقديم مشروع شامل لمكافحة المخدرات لدراسته في مجلس الوزراء، وتحويله إلى قانون بعد دراسته ومناقشته والمصادقة عليه في مجلس الشورى الإسلامي.

وأكد رئيسي على منح الأولوية في مكافحة المخدرات، على التصدي لعصابات تهريب المخدرات وتركيز الأجهزة الأمنية والاستخباراتية على التصدي لهذه العصابات المنظمة في الحدود وقبل توزيع المخدرات داخل البلاد، مشدداً على ضرورة توجيه ضربات دقيقة لهذه العصابات وموارد تمويلها.

كما أكد الرئيس الإيراني على ضرورة المطالبة من المجتمع الدولي ومن مختلف الدول والمنظمات الدولية للمشاركة في مكافحة المخدرات، مصرحا: لو لم تواجه إيران تجارة المخدرات بشكل مؤثر، فإن أوروبا والدول الغربية ستعاني بشدة من المخدرات التقليدية والصناعية، ورغم ذلك من المؤسف فإن هذه الدول تتنصل والمنظمات الدولية تتنصل دوما عن أداء واجباتها.