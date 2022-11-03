الأمن الإيراني يفكك خلية تخريب في إيلام غرب البلاد

العالم - إيران

وأفادت العلاقات العامة والإعلام لفيلق أميرالمؤمنين (ع) التابع لحرس الثورة الإسلامية في محافظة إيلام، في بيان أصدرته مساء الأربعاء أنه تم من قبل جهاز استخبارات الفيلق رصد وتفكيك خلية تخريب على صلة بأعمال شغب.

وأضاف البيان إن استخبارات فيلق "أميرالمؤمنين (ع)" تمكنت في عمليات خاطفة من رصد اعتقال عناصر الخلية الذين كانوا قد قاموا في أعمال الشغب الأخيرة بإجراءات مناهضة للأمن مثل تجهيز وتوريد قنابل حربية وقنابل مصنعة يدويا وحارقة لاستخدامها في أعمال تخريبية.

وكان عناصر الخلية ينوون مهاجمة مراكز عسكرية وأمنية، وفي ضوء صلاتهم بدول أجنبية، سعوا إلى القيام بأنشطة مناهضة للأمن وتشكيل فرق عملياتية وإدارة أعمال الشغب.

وتم ضبط 5 قنابل يدوية الصنع، وقنبلة يدوية حربية، ومسدسات وبنادق صيد، وكمية كبيرة من الرصاص ومشروبات كحولية، من وكر هذه الخلية.

وفي هذا الصدد، تم اعتقال 3 أشخاص وتسليمهم للسلطات القضائية.