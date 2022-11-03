الخميس ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٦:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

الأمن الإيراني يفكك خلية تخريب في إيلام غرب البلاد

الأمن الإيراني يفكك خلية تخريب في إيلام غرب البلاد
الخميس ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٤ بتوقيت غرينتش

تمكنت استخبارات الحرس الثوري في محافظة إيلام غرب إيران من تفكيك خلية تخريب لها صلات مع الخارج كانت تسعى لإثارة أعمال الشغب والفوضى.

العالم - إيران

وأفادت العلاقات العامة والإعلام لفيلق أميرالمؤمنين (ع) التابع لحرس الثورة الإسلامية في محافظة إيلام، في بيان أصدرته مساء الأربعاء أنه تم من قبل جهاز استخبارات الفيلق رصد وتفكيك خلية تخريب على صلة بأعمال شغب.

وأضاف البيان إن استخبارات فيلق "أميرالمؤمنين (ع)" تمكنت في عمليات خاطفة من رصد اعتقال عناصر الخلية الذين كانوا قد قاموا في أعمال الشغب الأخيرة بإجراءات مناهضة للأمن مثل تجهيز وتوريد قنابل حربية وقنابل مصنعة يدويا وحارقة لاستخدامها في أعمال تخريبية.

وكان عناصر الخلية ينوون مهاجمة مراكز عسكرية وأمنية، وفي ضوء صلاتهم بدول أجنبية، سعوا إلى القيام بأنشطة مناهضة للأمن وتشكيل فرق عملياتية وإدارة أعمال الشغب.

وتم ضبط 5 قنابل يدوية الصنع، وقنبلة يدوية حربية، ومسدسات وبنادق صيد، وكمية كبيرة من الرصاص ومشروبات كحولية، من وكر هذه الخلية.

وفي هذا الصدد، تم اعتقال 3 أشخاص وتسليمهم للسلطات القضائية.

روابط ذات صلة

وزارة الامن تعلن القبض على 6 عناصر دعمت خلية الاعتداء الارهابي في شيراز

الحرس الثوري يعلن القبض على أعضاء خلية تخريبية في جهارمحال وبختياري

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سبحاني: زيارة المقداد إلى طهران لتوسيع التعاون والتشاور بين البلدين

الأمن الإيراني يفكك خلية تخريب في إيلام غرب البلاد

القضاء الإيراني: الإفراج عن 90% من معتقلي الأحداث الأخيرة

روسيا والصين تدينان عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي ضد إيران

احتفالات بيوم الموتى في المكسيك

عودة نتنياهو والتطرف للسلطة وخطط المواجهة