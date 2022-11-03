الاحتلال يعتقل 18 فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية

العالم- فلسطين

وعرف من بين المعتقلين الفلسطينيين ما يلي :

١. نور مشارقة- جنين

٢. أدهم عمور- جنين

٣. طارق الزغيبي- جنين

٤. خالد الطويل- نابلس

٥. محمد فطوم- نابلس

٦. محمد جوري- نابلس

٧. صمصام العطعوط- نابلس

٨. المحرر عهد حازم الريماوي- بيت ريما شمال رام الله

٩. المحرر رامي إبراهيم حمدان- بيت سيرا غرب رام الله

١٠. الطفل عبد الرحمن الحاج- بيت سيرا

١١. الحاج خليل العزة- مخيم الفوار جنوب الخليل

١٢. علاء خليل العزة- مخيم الفوار

١٣. محمد خليل العزة- مخيم الفوار

١٤. عزة خليل العزة- مخيم الفوار

١٥. حسن العزة- مخيم الفوار

١٦. محمد العزة- مخيم الفوار

١٧. إسماعيل العزة- مخيم الفوار

١٨. عاطف النعسان- المغير شرق رام الله