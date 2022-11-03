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قائد الثورة الاسلامية: الشعب الايراني وجه صفعة لمن يضمر الشر لايران

الخميس ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:١٩ بتوقيت غرينتش

أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن أميركا ضعيفة للغاية، ومخطئ من يعتقد أنها قوة محصنة، وقال إن ايران لن تنسى اغتيال الفريق قاسم سليماني، متوعدا بالرد على ذلك في المكان والزمان المناسبين.

العالم - باختصار

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قائد الثورة الاسلامية: الشعب الايراني وجه صفعة لمن يضمر الشر لايران

"ارتين" و"علي اصغر" في ضيافة قائد الثورة الاسلامية + فيديو

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