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الصحة الفلسطينية: شهيدان و4 إصابات برصاص الاحتلال في جنين

الخميس ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

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