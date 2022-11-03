9 منظمات حقوفية تدعو بابا الفاتيكان لإدانة "انتهاكات" في البحرين

العالم - البحرين

ودعت تسع منظمات حقوقية، بابا الفاتيكان فرنسيس إلى حث البحرين التي سيزورها بين 3 و6 نوفمبر، على إنهاء "انتهاكاتها الحقوقية" للشعب البحرين، و"الانتهاكات" ضد العمال الوافدين.

وقالت المنظمات في بيان مشترك نشره موقع منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية : "ينبغي للبابا دعوة الملك حمد بن عيسى والسلطات البحرينية علناً وخلف الأبواب المغلقة إلى تخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق المحكومين بتلك الأحكام في البلاد، وفرض وقف على إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها".

والذين صدرت بحقهم أحكام الإعدام هم اصحاب الرأي ومعارضين للنظام، والأخير يتهمهم بالارهاب، وهي خطوة تعود عليها النظام البحريني .

وأضافت المنظمات: "كما ينبغي للبابا حث المسؤولين البحرينيين على إصدار مرسوم يؤكد الحظر على جميع أشكال التعذيب وسوء المعاملة الوارد في دستور البحرين وقوانينها".

وطالبت المنظمات البابا بدعوة ملك البحرين إلى الإفراج عن كل من سجن بسبب ممارسة حقه في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي والتعبير، ومن ضمنهم النشطاء الحقوقيون، والمعارضون، والصحفيون.

بمجرد تصديق الملك حمد، على الأحكام الصادرة بحقهم.

وفي الثالث من نوفمبر الجاري، سيزور البابا فرنسيس وشيخ الأزهر أحمد الطيب، العاصمة البحرينية المنامة، تلبية لدعوة حمد بن عيسى آل خليفة، ومن المقرر أن تستمر الزيارة عدة أيام، بحسب ما أعلنه الديوان الملكي البحريني في بيان، يوم (28 سبتمبر 2022).