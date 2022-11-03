شاهد.. هكذا نظام آل خليفة يستغل زيارة البابا لتلميع صورته

العالم - خاص بالعالم

وقال العرادي في حديث لقناة العالم الإخبارية، إن لا يوجد أي شك في نية ورسالة البابا فرنسيس الحبر الأعظم، ولكن هناك فخا كبيرا في هذا اليوم الملغوم يحضر البابا، حيث إنه يأتي إلى البحرين وتحط قدمه أرضا يحكمها نظام كل إجراءاته وانتكاهاته ضد حقوق الإنسان، وهذا ما تقبله كل الأديان والرسالة السماوية.

وأضاف، أن نظاما آل خليفة يستغل زيارة بابا الفاتيكان من أجل تلميع صورته الملطخة بدماء الشعب البحريني.

إن مدرسة القلب المقدس تبعد عن دوار اللؤلؤ التي قتل فيها الشهداء وكذلك تبتعد بضعة كيلومترات عن مقبرة شهداء المنامة.

وأوضح أن هناك 130 منظومة حقوقية تطالب البابا الفاتيكان بأن يطلب من حاكم البحرين بأن يوقف إعدام 12 شابا بحراني التي من الممكن في أي لحظة تمم محاكمتهم.

هذا ووصل البابا فرانسيس الى البحرين، في زيارة تستمر أربعة أيام، يشارك خلالها فيما يسمى منتدى حوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني.



وكان في استقبال البابا ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وعدد من كبار المسؤولين. ومن المقرر أن يلقي البابا سبع خطب خلال الزيارة.

يأتي هذا في الوقت الذي ناشدت فيه تسع منظمات حقوقية بينها هيومن رايتس ووتش البابا فرانسيس، مطالبة المنامة علنا بوقف تنفيذ جميع الإعدامات وإلغاء عقوبة الإعدام والتحقيق في اتهامات التعذيب وانتهاك الحق في محاكمة عادلة.

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