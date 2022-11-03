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الرئيس الجزائري: متمسكون بشراكة استراتيجية مع تونس

الرئيس الجزائري: متمسكون بشراكة استراتيجية مع تونس
الخميس ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حرص بلاده على مواصلة مساندة تونس والوقوف إلى جانبها ودعم مواقفها.

العالم - الجزائر

جاء ذلك خلال لقاء مساء الأربعاء جمع تبّون ونظيره التونسي قيس سعيّد على هامش انعقاد القمة العربية في نسختها الـ31 في الجزائر العاصمة، وفق بيان للرئاسة التونسية.

وقال تبّون خلال لقائه سعيّد إنّ "الجزائر حريصة على مواصلة مساندة تونس والوقوف إلى جانبها ودعم مواقفها".

وأضاف أنّ الجزائر "متمسكة بالشراكة الإستراتيجية القائمة بين البلدين، ولا سيّما في ظلّ التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة والتحولات العالمية المتسارعة".

ولفت الرئيس الجزائري إلى أنّ ذلك يأتي "من منطلق الإيمان المشترك بوحدة المصير بين البلدين والشعبين الشقيقين".

من جانبه، عبّر سعيّد عن "حرصه الثابت على مواصلة العمل معاً من أجل تطوير هذه العلاقات النموذجية والارتقاء بها إلى مستويات أفضل، فضلاً عن المزيد من ترسيخ قيم التآزر والتضامن بين الشعبين الشقيقين".

ووفق بيان الرئاسة التونسية، كان اللقاء "مناسبة سانحة للرئيسين للتأكيد على تطابق وجهات النظر بين البلدين حول جملة من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

ومساء يوم الثلاثاء، انطلقت أعمال القمة العربية تحت شعار "لمّ الشمل"، بحضور 16 رئيساً عربياً وضيوف شرف أجانب، وذلك بعد انقطاع 3 سنوات بسبب جائحة كورونا، إذ كانت الأخيرة عام 2019 في تونس.

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