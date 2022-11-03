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البابا ضيف نظام البحرين المنتهك لحقوق الانسان وإعدامات جماعية في السعودية

البابا ضيف نظام البحرين المنتهك لحقوق الانسان وإعدامات جماعية في السعودية
الخميس ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٤ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة.. زيارة البابا الفاتيكان فرانسيس الى البحرين المثيرة للجدل، فوسط انتقادات داخلية ودولية لانتهاك نظام البحرين حقوق الانسان بشكل واسع، يحل البابا ضيفا على رأس هذا النظام.

العالم - بانوراما

وتاتي زيارة البابا الى البحرين بداعي المشاركة فيما يسمى منتدى حوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني.
وقد ناشد نحو مئة واربعين منظمة وهيئة حقوقية محلية واقليمية ودولية في بيان مشترك، البابا فرانسيس لتبني مبادرة لحث نظام البحرين على إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان ووقف تنفيذ جميع الإعدامات وإلغاء عقوبة الإعدام والتحقيق في اتهامات التعذيب وانتهاك الحق في محاكمة عادلة.

وفي ملف بانوراما الثاني سيتناول... تعالي الأصوات والدعوات المنددة والمستنكرة للإعدامات الجماعية والقمع والتعذيب لمعتقلي الرأي والناشطين في السعودية.

فقد اعلنت المنظمة الاوروبية السعودية عن عزم المملكة على قتل 15 معتقل رأي بينهم قاصرون ليصبح عدد المهددين بالإعدام 35 بينهم ثمانية قاصرين على الأقل.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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