الخميس ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٧:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

البنتاغون: أي هجوم نووي كوري شمالي على بلادنا سينهي نظام كيم جونغ أون

البنتاغون: أي هجوم نووي كوري شمالي على بلادنا سينهي نظام كيم جونغ أون
الخميس ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٥ بتوقيت غرينتش

حذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين، أن أي هجوم نووي على الولايات المتحدة وحلفائها من كوريا الشمالية، سيؤدي إلى نهاية نظام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

العالم ـ الأميركيتان

وأشار أوستن خلال لقاءه مع نظيره الكوري الجنوبي لي جونغ سوب، إلى أن أي هجوم نووي ضد الولايات المتحدة أو حلفائها وشركائها، بما في ذلك باستخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية، غير مقبول وسينتهي بنهاية نظام كيم.

واتفق الوزيرين على تعزيز القدرات الدفاعية للحلفاء وتبادل المعلومات والمشاورات "لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية المتزايدة والرد عليها".

وأطلقت كوريا الشمالية ثلاثة صواريخ باليستية باتجاه المياه الإقليمية اليابانية، بعد وقت قصير من انتقادها قرار سيئول وواشنطن تمديد مناوراتهما الجوية المشتركة في المنطقة.

روابط ذات صلة

شاهد: كوريا الشمالية تطلق صاروخا عابرا للقارات... فماذا حدث؟

واشنطن وسيول تتفقان على تمديد المناورات الجوية المشتركة

واشنطن: سنحاول وقف "تسليم الأسلحة" من كوريا الشمالية إلى روسيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قصف تركي يستهدف قضاء سنجار في شمال العراق

ايران تجدد نفيها لارسال أي سلاح للحرب باوكرانيا وتشدد على موقفها الحيادي

النتائج النهائية لانتخابات الكنيست في كيان الاحتلال الاسرائيلي

البنتاغون: أي هجوم نووي كوري شمالي على بلادنا سينهي نظام كيم جونغ أون

شخصيات لبنانية زارت السفارة الايرانية معزية بضحايا تفجير شيراز الارهابي

استشهاد يمني بنيران مرتزقة العدوان بلحج