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كنعاني: الاجدر بالمسؤولين الاوكرانيين الاستجابة لمقترحات ايران بعقد جلسات ثنائية تعرض فيها وثائق مزاعم بلادهم بدل اطلاق الاتهامات الواهية

الخميس ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٦ بتوقيت غرينتش

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