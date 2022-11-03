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ستولتنبرغ: فنلندا والسويد نفذتا شروط تركيا لانضمامهما إلى الناتو

ستولتنبرغ: فنلندا والسويد نفذتا شروط تركيا لانضمامهما إلى الناتو
الخميس ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٥ بتوقيت غرينتش

أعلن الأمين العام لحلف الناتو أن فنلندا والسويد نفذتا كل الشروط التي طرحتها تركيا لانضمام البلدين إلى الحلف، وأن الوقت حان لقبولهما.

العالم-اوروبا

وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو في أنقرة، يوم الخميس، إن "فنلندا والسويد نفذتا مطالب تركيا الخاصة بشروط انضمامهما للناتو، ولذلك فإن الوقت حان ليس لدعوتهما فحسب، إذ تمت دعوتهما منذ فترة، بل لقبولهما كعضوين في الحلف".

وأضاف ستولتنبرغ أنه سيناقش هذه المسألة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غدا الجمعة.

وأشار إلى أن "ذلك يتسم بأهمية خاصة في الظروف الحالية لإرسال الإشارة الصحيحة إلى روسيا، لمنعها من ارتكاب أي خطأ في الحسابات".

يذكر أن تركيا لم تصادق بعد على بروتوكول انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو.

وصرح تشاووش أوغلو بأن أنقرة لا تعتقد أن فنلندا والسويد نفذتا كل المطالب المطروحة.

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