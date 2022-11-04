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تركيا.. القبض على 3 مشبوهين بالانتماء لـ"داعش"

تركيا.. القبض على 3 مشبوهين بالانتماء لـ
الجمعة ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

ألقت قوات الأمن التركية القبض على 3 مشبوهين بالانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي جنوب شرقي البلاد.

العالم-تركيا

وذكرت قيادة شرطة ولاية ماردين في بيان، الخميس، أن قواتها ألقت القبض على 3 مشتبهين الجمعة الماضي، بناء على تعليمات النيابة العامة.

وأضاف البيان أن تعليمات النيابة العامة لقوات الشرطة جاءت تحت بند "منع التنظيمات الإرهابية المسلحة من القيام بأعمال إرهابية عبر استغلال الدين".

وأكد أن العملية الأمنية أسفرت عن القبض على 3 مشتبهين بالانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي يحملون الجنسية السورية، بعد معلومات استخباراتية عن قيامهم بأعمال إرهابية بمناطق الصراع في سوريا والعراق في أوقات ماضية.

وأشار إلى المشتبهين قبض عليهم في 3 مناطق متفرقة بولاية ماردين في عمليات نفذت بشكل متزامن.

وأكد نقل المشتبهين إلى القضاء أصولا بعد التحقيق معهم، حيث أمر القضاء بحبس اثنين منهم على ذمة التحقيق، وأطلق سراح الثالث تحت الرقابة القضائية.

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تركيا.. القبض على 3 مشبوهين بالانتماء لـ"داعش"

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