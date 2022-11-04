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الخارجية اليمنية تستغرب مزاعم واشنطن على تحقيق السلام

الخارجية اليمنية تستغرب مزاعم واشنطن على تحقيق السلام
الجمعة ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٢ بتوقيت غرينتش

أعربت وزارة الخارجية اليمنية، عن استغرابها من ادعاء اميركا حرصها على تحقيق السلام في اليمن، في حين أنها من تقف وراء معاناة الشعب اليمني.

العالم-اليمن

وحسبما نقل موقع المسيرة, أكدت وزارة الخارجية في بيانها، أن هذا الادعاء يأتي في سياق محاولتها التغطية على موقفها المعيق للسلام.

وأشارت إلى أن اليمنيين يحاصرون ويجوعون ويقتلون يومياً بسلاح وبضوء أخضر أمريكي.

ولفت البيان إلى أن أمريكا لا تريد وقف العدوان ويتضح ذلك من خلال تصريحاتها وانتقاداتها لمن يقوم بالدفاع عن نفسه، ومن خلال انحيازها الدائم للحرب وإجراءاتها مثل العدوان والحصار واحتلال الأراضي اليمنية.

واختتم البيان بالتأكيد على أن الولايات المتحدة الأمريكية، تحاول حرق المراحل بهدف إعاقة أي جهود صادقة لتحقيق السلام المستدام.

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