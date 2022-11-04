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السعودية تدعم أعمال الشغب في إيران

الجمعة ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

أعمال الشغب في إيران كشفت الكثير من التآمر على الشعب الإيراني من قبل الغرب المتغطرس ودول إقليمية خاضعة للهيمنة الغربية.

العالم – انقلاب الصورة

برنامج "انقلاب الصورة" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى أعمال الشغب في إيران والداعمين له. وأول الداعمين لأعمال الشغب هي السعودية التي هددها قائد حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي وحذرها من استمرار الدعم للإرهابيين والتكفيريين.

البرنامج تطرق الى الاعلام السعودي باللغتين العربية والفارسية الذي يحث المشاغبين ويروج لأعمال الشغب في إيران. في إشارة إلى جريمة شيراز التي إستهدف من خلالها تنظيم داعش الارهابي مرقد الامام أحمد بن موسى الكاظم عليه السلام وأدى الى سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

التفاصيل في الفيديو المرفق..

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6426348

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