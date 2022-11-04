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الأزمة الأوكرانية
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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لن ننسی
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حركة حمــاس: برغم العدوان سنواصل قتالنا المشروع ضد المحتل حتى تحقيق أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال
حركة حمــاس: الارهاب الصهيوني لن يوقف ثورة شعبنا المتصاعدة على امتداد فلسطين
حركة حمــاس: القصف الصهيوني الهمجي على قطاع غزة فجر اليوم هو عدوان سافر، ويمثل امتداداً لحربه المفتوحة على شعبنا في كل أماكن تواجده
اندلاع مواجهات في بلدة صور باهر بالقدس المحتلة وقوات الاحتلال تنتشر بالبلدة
مراسلة العالم: المراسلون العسكريون الإسرائيليون يتهمون في تغريدات متطابقة حركة الجهاد الإسلامي بالوقوف خلف إطلاق الصاروخ
القناة 12 العبرية: صاروخ واحد على الاقل انطلق من قطاع غزة نحو المستوطنات المحاذية له
مصادر عبرية: سماع دوي انفجارات في مستوطنات بغلاف غزة
مصادر فلسطينية: صفارات الإنذار تدوي في نيريم
مصادر فلسطينية: صفارات الإنذار تدوي في كيسوفيم والعين الثالثة
كنعاني ينفي مجددا وبشدة ارسال اية اسلحة ومعدات للاستفادة منها في الحرب باوكرانيا مؤكدا ان ايران تبذل منذ البداية جهودا لحل ازمة اوكرانيا سلميا
حركة حمــاس: القصف الصهيوني الهمجي على قطاع غزة فجر اليوم هو عدوان سافر، ويمثل امتداداً لحربه المفتوحة على شعبنا في كل أماكن تواجده
الجمعة ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٢ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.