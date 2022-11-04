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حركة حمــاس: الارهاب الصهيوني لن يوقف ثورة شعبنا المتصاعدة على امتداد فلسطين

الجمعة ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٢ بتوقيت غرينتش

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