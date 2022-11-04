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الإعلام العبري: 20 طناً من القنابل استخدمت في استهداف موقع المقاومة وسط القطاع

الإعلام العبري: 20 طناً من القنابل استخدمت في استهداف موقع المقاومة وسط القطاع
الجمعة ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:١٠ بتوقيت غرينتش

ذكرت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الجمعة، أن سلاح الصهيوني استخدم حوالي 20 طناً من القنابل في قصف موقع كتيبة 13 التابع للمقاومة في المنطقة الوسطى بقطاع غزة فجر اليوم.

العالم - الاحتلال

وقال أمير بخبوط المراسل العسكري الصهيوني لموقع واللا العبري: "تم إسقاط قرابة 20 طناً من قنابل (HA) على موقع الذي تم استهدافه في المنطقة الوسطى بقطاع غزة، زاعماً أنه يستخدم في إنتاج الصواريخ".

وشنت الطائرات الحربية "الإسرائيلية"، فجر اليوم الجمعة، غارات جوية بأكثر من 10 صواريخ استهدفت بها موقعًا تابع للمقاومة وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بسماع دوي انفجارات متتالية هزت مناطق المحافظة الوسطى، وهو ناجم عن غارات جوية نفذتها طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" على موقع "الكتيبة 13" التابع للمقاومة بالقرب من مدخل مخيم المغازي.

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