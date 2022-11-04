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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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قائد الحرس الثورة الاسلامية اللواء سلامي: الاعداء يعرفون اننا سنرد بالتأكيد على تدخلاتهم واعمالهم الشريرة ولكن لا يمكننا الافصاح عن الزمان وطريقة الرد
قائد الحرس الثورة الاسلامية اللواء سلامي: الاعداء وضعوا قواتهم في حالة تأهب واتخذوا موقفا دفاعيا خوفا من تحرك ايران ضدهم
الخارجية الايرانية: منع تلاوة بيان مجموعة "أصدقاء ميثاق الامم المتحدة" الداعم لايران يدل على استخدام واشنطن الاستبداد الاعلامي حتى بالامم المتحدة
الخارجية الايرانية: الاجتماع غير الرسمي لمجلس الأمن بدعوى دراسة احداث ايران الاخيرة تجسيد لاستغلال واشنطن للآليات الدولية وتدخلها بشؤون الدول
الرئيس رئيسي: اقول للرئيس الاميركي ان ايران تحررت قبل 43 عاما وهي مصرة على ان تبقى حرة ولن تكون حلوبة لكم
الرئيس رئيسي: في اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار يجب ان ندرس ونبين مخططات ومؤامرات وفتن الولايات المتحدة والمستكبرين
الرئيس رئيسي: كان للولايات المتحدة اليد الطولى في المشاركة بالحروب الاكثر ازهاقا للارواح في افغانستان والعراق وفيتنام
رئيسي: ايران قد تحررت ولن تؤسر من جديد كما كانت في عهد الشاه
رئيسي: الاميركيون فشلوا في تطبيق وصفات بعض البلدان في ايران
رئيسي: اليوم نحن أقوياء بفضل دماء الشهداء وتوصيات امامنا الراحل وقائدة الثورة وبحضور الشعب في الساحة
الخارجية الايرانية: الاجتماع غير الرسمي لمجلس الأمن بدعوى دراسة احداث ايران الاخيرة تجسيد لاستغلال واشنطن للآليات الدولية وتدخلها بشؤون الدول
الجمعة ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٥ بتوقيت غرينتش
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سوریا
فلسطین
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2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.