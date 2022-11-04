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الخارجية الايرانية: الاجتماع غير الرسمي لمجلس الأمن بدعوى دراسة احداث ايران الاخيرة تجسيد لاستغلال واشنطن للآليات الدولية وتدخلها بشؤون الدول

الجمعة ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٥ بتوقيت غرينتش

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