الجمعة ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٢
١٠:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الخارجية الايرانية: بالنظر لاداء الادارة الاميركية يمكن الاذعان بان واشنطن لم تهتم بحقوق الانسان في العالم ابدا وتستغل هذه القضية لاهداف سياسية

الجمعة ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عضو لجنة المناصحة السعودي معتقل دون محاكمة منذ 2017

رسالة الشعب الايراني للاستكبار العالمي.. مفادها +بالفيديو

قائد الحرس الثورة الاسلامية: الاعداء يعرفون اننا سنرد بالتأكيد على تدخلاتهم

وفاة إبراهيم منير القائم بأعمال مرشد جماعة "الاخوان المسلمين" .. من هو

رسالة ملايين الإيرانيين الى الإستكبار العالمي

شاهد بالفيديو... رئيسي: الاميركيون فشلوا في تطبيق وصفات بعض البلدان في ايران