رسالة الشعب الايراني للاستكبار العالمي.. مفادها +بالفيديو

العالم - خاص بالعالم

حناجر صدحت بالشعارات التي ترد على من يتربصون بهذا الشعب لتقول لهم ان الجمهورية الاسلامية هي الحصن المنيع و العصي على الفتنة و المؤامرات.

وقد القى رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي كلمة خلال المسيرات في طهران، اكد فيها ان الامريكيين يريدون تطبيق النماذج الفاشلة التي طبقوها في مناطق اخرى على ايران لكنها واهمة وان ايران قوية بشعبها.

وقال السيد ابراهيم رئيسي: "ان الامريكيين يعتقدون واهمين انهم يمكن ان يطبقوا النماذج التي طبقوها في بعض الدول مثل سورية و ليبيا و بعض الدول الاخرى في المنطقة يريدون نطبيقها هنا في ايران و هو وهم تام لقد قمت بتجربة الشعب الايراني عدة مرات فلماذا لا تاخذون العبر من كل هذه التجارب التي اثبتت لكم ان الشعب الايراني لن ينحني لاحد".



وأكد المشاركون والمنظمات الطلابية في المسيرات في بيان ختامي على الاستمرار في طريق مناهضة الاستكبار العالمي.

كما أكدت المنظمات الطلابية في بيانها ان العدو استهدف حصون العلم في ايران وفشلوا في ذلك، وتعهد المشاركون في إحباط محاولات العدو في مسار العلم والبحث، والاستجابة لتوصيات القائد بالاهتمام بالعلم والثقافة بشكل متماسك.

وطالب البيان الختامي لمسيرات طهران الجهاز القضائي بمحاكمة مرتكبي الجرائم الأخيرة في البلاد.

وسمي هذا اليوم في ايران بيوم مقارعة الاستكبار لانه يصادف ذكرى الطلاب الثوريين في عام 1979بالاستيلاء على السفارة الامريكية في طهران.

وكشفت الوثائق الخاصة التي عثر عليها في السفارة الأمريكية الستار عن أسرار التجسس والتدخل السافر لامريكا في ايران ودول مختلفة في العالم.

واليوم وبعد أكثر من اربعة عقود يوصي سماحة قائد الثورة السيد علي خامنئي بضرورة قراءة الشباب الوثائق التي نشرت بعد الاستيلاء على وكر التجسس لما فيها من عبر، وما تكشفه من معلومات خطيرة حول التدخل الاميركي في شؤون الشعوب.