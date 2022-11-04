إقتحام متحف الثورة في المنامة عام 2013

خاص العالم

مع ان هذا المتحف لا يعدو كونه عملاً فنياً، يحاكي تقرير لجنة بسيوني لتقصي الحقائق المستقلة لانتهاكات النظام الصارخ لحقوق الانسان او حتى كما قالت وسائل اعلام عالمية، ان هذا المتحف هو من ذاكرة تاريخ البحرين السياسي.

وقالت جمعية الوفاق في موقعها على شبكة التواصل الاجتماعي: ان قوات النظام رفضت ابراز اي مبرر او مستند لهذا الاقتحام.

واقتحام مبنى الوفاق جاء اثر تنظيم فعالية ثقافية تحت عنوان "متحف الثورة" حيث قامت قوات لانظام بمصادرة كل محتويات المتحف بحجة وجود مجسمات وصور تشكل جرائم اهانة هيئة نظامية، وذلك بحسب بيان اصدرته وزارة الداخلية البحرينية.

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