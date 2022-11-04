الجمعة ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٢
١٢:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

صنعاء: حاضرون للشراكة الدولية في تأمين طرق التجارة والملاحة في المياه الدولية

صنعاء: حاضرون للشراكة الدولية في تأمين طرق التجارة والملاحة في المياه الدولية
الجمعة ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع اليمني الفريق جلال الرويشان، أن الجمهورية اليمنية حاضرة للشراكة الدولية في تأمين طرق التجارة والملاحة في المياه الدولية.

العالم - اليمن

وقال الفريق الرويشان، في تصريح للمسيرة، إن صنعاء حاضرة للشراكة الدولية في تأمين طرق التجارة والملاحة في المياه الدولية، وفي ذات الوقت تمارس السيادة الكاملة على اقليمها المائي والجوي والبري.

ولفت إلى أن اليمن حريصة على أمن البحر الأحمر والممرات المائية وحرية الملاحة الدولية، واستمرار العدوان والحصار يجعل خيارات صنعاء مفتوحة.

وكشف أن صنعاء تعد لمؤتمر وطني حول الأمن البحري، توكد من خلاله للعالم أنها الاجدر بأمن البحر الأحمر.

على ذات الصعيد قال وزير الثروة السمكية محمد الزبيري، في تصريح للمسيرة، إن أعداد كبيرة من الصيادين اليمنيين ما يزالون رهن الاعتقال التعسفي في اريتريا والسعودية والإمارات.

وأضاف: لدينا تقارير موثقة عن استغلال الصيادين اليمنيين للعمل بالسخرة في جزيرة فاطمة، والاريتريون يفعلون ذلك بتوجيهات من الإماراتيين وتحالف العدوان.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

الخارجية اليمنية تستغرب مزاعم واشنطن على تحقيق السلام

اليمن يدين استحداث قواعد اماراتية في جزيرة ميون

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بوتين يؤكد أنه تم حشد '318 ألفا' في إطار التعبئة الجزئية

جمعية الوفاق الوطني الإسلامية: الوفاق تعتبر ما طالب به البابا وثيقة وطنية للتسامح والتعددية ونبذ التمييز والحق في الحياة في البحرين

لجنة الاعتصام السلمي تكشف عن مخطط جديد لدول العدوان تجاه المهرة اليمنية

الواقعة بمحافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي إيران.. تفاصيل اعمال الشغب في 'خاش'.. الهدوء يسود المدينة حاليا

باكستان: أنصار عمران خان ينظمون مظاهرات احتجاجا على محاولة إغتياله

صنعاء: حاضرون للشراكة الدولية في تأمين طرق التجارة والملاحة في المياه الدولية