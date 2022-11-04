تفاصيل اعمال الشغب في 'خاش'.. الهدوء يسود المدينة حاليا

العالم- ايران

وافادت وكالة الأنباء الإيرانية (ارنا)، ان مجموعة من مثيري الشغب في مدينة خاش بمحافظة سيستان وبلوجستان هاجموا مبنى قائم مقامية المدينة واطلقوا الرصاص على الشرطة.

وردد مثيرو الشغب هتافات معادية للحكومة، وعملوا على توتر الاجواء السلمية للمدينة لفترة وجيزة. كما قاموا برشق الحجارة باتجاه مبنى مبنى قائم مقامية المدينة الذي يقع في طريق عودة المصلين من مسجد الخليل.

واصيب عدد من قوات الشرطة خلال أعمال الشغب هذه.

وزعمت بعض وسائل الاعلام المعادية سيطرة مثيري الشغب على مبنى قائم مقامية المدينة، لكن اكد قائم مقام خاش عودة الهدوء الى المدينة ونفى ماتدعيه هذه الوسائل الاعلام المغرضة.