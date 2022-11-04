الديهي: خطاب البابا اثبت القمع والتمييز وغياب الحريات في البحرين

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وقال الديهي: "ان نظام البحرين اراد من خلال زيارة القامات الدينية الى الاراضي البحرينية يظهر صورة ناصعة لواقعه البشع الاجرامي الذي ليس فيه ذرة من التسامح الديني، ارادة أن يظهر بهذه الصورة الحسنة ولكن انقلب السحر على الساحر".

وتابع: "فخطاب قداسة البابا البارحة في البحرين وجه فيه رسائل عدة ثبتت ما يجري اليوم في البحرين من تميز وقمع وغياب للحريات واحكام اعدام يجب ان تتوقف وكل هذه المضامين قد اشار اليها البابا".

هذا وقد وصل رأس الكنيسة الكاثوليكية البابا فرنسيس للبحرين أمس الخميس، للمشاركة في ما يسمى 'منتدى حوار البحرين: الشرق والغرب للتعايش البشري'، والبابا فرنسيس وفي أولى خطاباته في المملكة، وجه انتقادا مبطنا لسلطاتها، بشأن انتهاكات حقوق الانسان فيها، داعيا سلطات المنامة إلى ضمان عدم انتهاك حقوق الإنسان الأساسية، داعيا إلى إتاحة الحريات الدينية كاملة والمساواة في الكرامة وتوفير الفرص للجميع.