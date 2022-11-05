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حقوقيون تونسيون يعلنون تضامنهم مع المرزوقي المسجونة في السعودية

السبت ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٨ بتوقيت غرينتش

نظم نشطاء حقوقيون في تونس وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الخارجية لمطالبتها بالتدخل الفوري في قضية الطبيبة التونسية مهدية المرزوقي المعتقلة في السعودية والتي تواجه حكما بالسجن خمسة عشر عاما بسبب علامة إعجاب ومشاركة لتدوينة تتحدث عن وقفة داعمة لحزب الله.

العالم – خاص بالعالم

تتسع رقعة التضامن مع التونسية مهدية المرزوقي المقيمة بالسجون السعودية منذ أكثر من عامين بسبب مشاركة تدوينة تمجد مسيرة داعمة للمقاومة اللبنانية في العاصمة تونس.

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان سلمت الخارجية التونسية خلال وقفة احتجاجية أمام مقرها رسالة تطلب فيها التدخل الرسمي و العاجل لإنقاذ الإطار الطبي مهدية المرزوقي التي تواجه حكما بالسجن لخمسة عشر عاما

نشطاء مدنيون دعوا خلال الوقفة الاحتجاجية إلى تكثيف الضغط على السلطات التونسية وعلى الرئيس قيس سعيد للقيام بدور فاعل في استرجاع المواطنة التونسية مهدية المرزوقي

عائلة مهدية المرزوقي تنقلت خصيصا من مقر اقامتها بالجنوب التونسي للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية فيما اعتبرت المنظمات المشاركة ان حكما باتا بالسجن لخمسة عشر عاما حكم ظالم لابد من نقضه.

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