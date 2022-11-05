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الصحة اللبنانية: 3 اصابات جديدة بالكوليرا ولا وفيات

الصحة اللبنانية: 3 اصابات جديدة بالكوليرا ولا وفيات
السبت ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٥ بتوقيت غرينتش

اعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية في تقرير نشرته اليوم السبت عن حالات الكوليرا في لبنان تسجيل 3 اصابات جديدة رفعت العدد التراكمي إلى 416، فيما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات 18.

العالم_لبنان

واعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير عن حالات كورونا تسجيل 73 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1219066، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.

و فيما يتعلق بالكوليرا نظمت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، نشاطا تربويا، توعويا وترفيهيا في اطار الحملات التوعوية لأهمية النظافة الشخصية وغسل اليدين واستكمالا لنشاطات اليوم العالمي لغسل اليدين، وبخاصة في ظل انتشار الكوليرا، وقد شاركت في النشاط زهرات من مختلف الأعمار في جمعية كشافة المهدي - حارة صيدا.

وبرفقة عمو عداد افتتح النشاط بشرح عن أهمية غسل اليدين للوقاية من كافة الأمراض وتحديدا الكوليرا، ونشاط لترسيخ فكرة أهمية غسل اليدين والذي يهدف الى نشر الوعي في شأن أهمية النظافة الشخصية في الوقاية من الامراض وحماية الاطفال في البيئة المدرسية إضافة إلى الكثير من الفقرات المسلية والمفيدة.

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