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وزير الخارجية الايراني: رغم عدم التزام امريكا وتقاعس اوروبا فان ايران التزمت بالحل السلمي للملف النووي وابقت طرق الحوار مفتوحة للحفاظ على الاتفاق

السبت ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٢ بتوقيت غرينتش

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