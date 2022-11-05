السبت ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٢
٠١:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

توقف محطة مياه علوك بريف الحسكة عن الخدمة جراء اعتداءات مرتزقة تركيا

توقف محطة مياه علوك بريف الحسكة عن الخدمة جراء اعتداءات مرتزقة تركيا
السبت ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

توقفت محطة مياه علوك عن العمل نتيجة تجدد الاعتداءات على الخطوط الكهربائية المغذية لها من قبل مرتزقة تركيا المنتشرين بريف رأس العين المحتلة.

العالم-سوريا

وبين مدير مؤسسة المياه المهندس محمود العكلة لوكالة سانا أن “مرتزقة الاحتلال جددوا اعتداءاتهم على خطوط الكهرباء القادمة من محطة كهرباء الدرباسية تجاه محطة مياه علوك، ما أدى إلى حدوث فصل متكرر للطاقة الكهربائية عن المحطة وتوقفها عن العمل منذ يوم الأربعاء الماضي”.

وأشار العكلة إلى أن “المحطة لن تعمل بطاقتها الإنتاجية الاعتيادية التي تؤمن نحو 60 ألف متر مكعب من المياه يوميا، إلا بإزالة هذه التعديات ودخول ورشات الصيانة التابعة للمؤسسة إليها لإصلاح الأعطال التي تطرأ على غواطس الآبار والمضخات والتجهيزات الكهربائية والميكانيكية”، لافتاً إلى استمرار الجهود لإيجاد حلول مناسبة وإعادة المحطة إلى الخدمة.

وكانت مؤسسة المياه أعلنت إعادة تشغيل محطة مياه علوك في التاسع عشر من الشهر الماضي بعد توقف دام لما يقارب 3 أشهر، نتيجة اعتداءات مرتزقة الاحتلال التركي على المحطة والخطوط الكهربائية المغذية لها.

روابط ذات صلة

أهالي القامشلي يتظاهرون احتجاجاً على استيلاء ميليشيا (قسد) على منازلهم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

كيان الاحتلال يستنجد بالمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي

استئناف العملية الأمنية للقضاء على فلول"داعش" في درعا

شكوى قضائية في ألمانيا ضد حاكم دبي بتهمة التعذيب

إعلام الاحتلال: "إسرائيل" لن تكون موجودة بعد 25 عامًا

ايران.. اطلاق ناجح لصاروخ "قائم 100" الحامل للأقمار الصناعية

وزير الخارجية الكوبي يزور طهران ويقدم التعازي بمجزرة شيراز الإرهابية