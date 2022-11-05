وزير الخارجية الكوبي يزور طهران ويقدم التعازي بمجزرة شيراز الإرهابية

العالم - ايران

جاء ذلك لدى لقاء " امير عبد اللهيان " اليوم السبت مساعد وزير الخارجية الكوبي «الیو رودریغز بردومو» الذي يزور طهران على هامش مشاركته في أول اجتماع لمجموعة أصدقاء ميثاق الأمم المتحدة الذي عقد في طهران اليوم السبت لمدة يوم واحد.

وقد وصف وزير الخارجية الايراني في هذا اللقاء مستوى العلاقات بين ايران وكوبا في المجال السياسي بالايجابي، مؤكدا ضرورة رفع مستوى التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية الى المستوى السياسي نظرا للامكانات الموجودة لدى كلا البلدين.

واعتبر " امير عبد اللهيان " انعقاد اجتماع مجموعة اصدقاء ميثاق الامم المتحدة رسالة جدية في ادانة التفرد وفرض الحظر على الدول المستقلة.

بدوره دان الضيف الكوبي المجزرة التي شهدها الحرم الطاهر لأحمد بن موسى (عليهما السلام) في شيراز وقدم تعازيه بهذه المناسبة، مشيرا الى مجالات التعاون بين الجانبين وخاصة في المجال الاقتصادي. وقدم لوزير الخارجية دعوة رسمية من نظيره الكوبي لزيارة عاصمة بلاده هافانا.