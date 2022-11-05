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القوات الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية تعلن عن اطلاق ناجح لصاروخ "قائم 100" الحامل للأقمار الصناعية والعامل بالوقود الصلب

السبت ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

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