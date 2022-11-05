العالم-سوريا

وذكر المصدر الأمني أنه وبمشاركة الأجهزة الأمنية والمجموعات المحلية الرديفة استؤنفت العملية الأمنية ضد خلايا ارهابيي (داعش) بعد توقفها لمدة يومين لإخلاء المدنيين الذين حاول إرهابيو (داعش) استخدامهم دروعاً بشرية بمحيط منطقة الاشتباك في حي طريق السد.

ولفت المصدر إلى أن “العملية الأمنية في الحي تشهد تقدماً واسعاً باتجاه مواقع خلايا (داعش) وتمت السيطرة على عدة مواقع مهمة لهم في ظل استمرار الملاحقة لعناصر التنظيم الإرهابي في المنطقة”.

وقضت الأجهزة الأمنية في الحادي والثلاثين من الشهر الماضي بالتعاون مع المجموعات المحلية والأهلية على عدد من إرهابيي تنظيم (داعش) وصادرت كمية كبيرة من الذخيرة خلال عملية أمنية في حي طريق السد جنوب مدينة درعا.