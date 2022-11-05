السبت ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٢:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

استئناف العملية الأمنية للقضاء على فلول"داعش" في درعا

استئناف العملية الأمنية للقضاء على فلول
السبت ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٢٠ بتوقيت غرينتش

أعلن مصدر أمني استئناف العملية الأمنية للقضاء على فلول إرهابيي "داعش" في حي طريق السد بدرعا بعد توقفها لتأمين خروج المدنيين من منطقة العمليات.

العالم-سوريا

وذكر المصدر الأمني أنه وبمشاركة الأجهزة الأمنية والمجموعات المحلية الرديفة استؤنفت العملية الأمنية ضد خلايا ارهابيي (داعش) بعد توقفها لمدة يومين لإخلاء المدنيين الذين حاول إرهابيو (داعش) استخدامهم دروعاً بشرية بمحيط منطقة الاشتباك في حي طريق السد.

ولفت المصدر إلى أن “العملية الأمنية في الحي تشهد تقدماً واسعاً باتجاه مواقع خلايا (داعش) وتمت السيطرة على عدة مواقع مهمة لهم في ظل استمرار الملاحقة لعناصر التنظيم الإرهابي في المنطقة”.

وقضت الأجهزة الأمنية في الحادي والثلاثين من الشهر الماضي بالتعاون مع المجموعات المحلية والأهلية على عدد من إرهابيي تنظيم (داعش) وصادرت كمية كبيرة من الذخيرة خلال عملية أمنية في حي طريق السد جنوب مدينة درعا.

روابط ذات صلة

الأجهزة الأمنية السورية تقضي على 8 إرهابيين وتعتقل 15 آخرين

شاهد بالصور.. ضبط أسلحة بمقرات إرهابيي 'داعش' في درعا بسورية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 05-11-2022

شركات عمانية وكويتية تنسحب من معرض بحريني رفضا للتطبيع

الكشف عن مبادرة سرية إماراتية-مصرية لتجنيد قوات صومالية

كيان الاحتلال يستنجد بالمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي

استئناف العملية الأمنية للقضاء على فلول"داعش" في درعا

شكوى قضائية في ألمانيا ضد حاكم دبي بتهمة التعذيب