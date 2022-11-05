إعلام الاحتلال: "إسرائيل" لن تكون موجودة بعد 25 عامًا

العالم - الاحتلال

ووفقًا لنتائج استطلاع للرأي أجراه ائتلاف الحركات الشبابية في كيان الاحتلال ونقلته القناة، فإنّ "ثلث الشبان الصهاينة لا يريدون أن يجري تجنيدهم"، مشيرة إلى أنّ "هذه المعطيات خطرة جدًا على مصير "إسرائيل"".

وأشار معلق الشؤون السياسية في القناة أمنون أبروموفيت إلى أن "التحدث عن أنّ هناك من يرى أنّ هويته الأساسية مؤلفة من "الهوية الإسرائيلية" و"اللغة العبرية"، لا يمكن إلا أن يكون أمرًا محبِطًا"، معتبرًا أن "كل السجال السياسي في "إسرائيل" هو نمط عملي مضلل".

وأضاف أبروموفيت أنّ "ثلث الشبان في "إسرائيل" لا يعرفون من قتل إسحق رابين"، وتابع: "أسوأ من ذلك أنّ ثلث الشبان لا يريدون التجند"، مضيفاً أنّ "الأخطر من ذلك، أنّ ثلث المستوطنين لا يعتقدون أنّ "إسرائيل" ستكون موجودة بعد 25 سنة".