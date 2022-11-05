السبت ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٢:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

إعلام الاحتلال: "إسرائيل" لن تكون موجودة بعد 25 عامًا

إعلام الاحتلال:
السبت ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:١٦ بتوقيت غرينتش

كشفت القناة "12" الإسرائيلية عن أنَّ ثلث المستوطنين الشبان في الكيان الصهيوني لا يعتقدون أنَّ هذا الكيان سيكون موجودًا بعد 25 عامًا.

العالم - الاحتلال

ووفقًا لنتائج استطلاع للرأي أجراه ائتلاف الحركات الشبابية في كيان الاحتلال ونقلته القناة، فإنّ "ثلث الشبان الصهاينة لا يريدون أن يجري تجنيدهم"، مشيرة إلى أنّ "هذه المعطيات خطرة جدًا على مصير "إسرائيل"".

وأشار معلق الشؤون السياسية في القناة أمنون أبروموفيت إلى أن "التحدث عن أنّ هناك من يرى أنّ هويته الأساسية مؤلفة من "الهوية الإسرائيلية" و"اللغة العبرية"، لا يمكن إلا أن يكون أمرًا محبِطًا"، معتبرًا أن "كل السجال السياسي في "إسرائيل" هو نمط عملي مضلل".

وأضاف أبروموفيت أنّ "ثلث الشبان في "إسرائيل" لا يعرفون من قتل إسحق رابين"، وتابع: "أسوأ من ذلك أنّ ثلث الشبان لا يريدون التجند"، مضيفاً أنّ "الأخطر من ذلك، أنّ ثلث المستوطنين لا يعتقدون أنّ "إسرائيل" ستكون موجودة بعد 25 سنة".

روابط ذات صلة

شاهد.. فلسطين في أحسن حالة استعداد لمواجهة نتنياهو

خلال مواجهات واسعة ...اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 05-11-2022

شركات عمانية وكويتية تنسحب من معرض بحريني رفضا للتطبيع

الكشف عن مبادرة سرية إماراتية-مصرية لتجنيد قوات صومالية

كيان الاحتلال يستنجد بالمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي

استئناف العملية الأمنية للقضاء على فلول"داعش" في درعا

شكوى قضائية في ألمانيا ضد حاكم دبي بتهمة التعذيب