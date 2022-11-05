العميد حاجي زادة: سيتم قريباً وضع قمر ناهيد في المدار باستخدام صاروخ "قائم 100" 

العالم - ايران

وفي تصريح اليوم السبت، قال العميد حاجي زادة، ان دول الاستكبار، بقيادة النظام الامريكي الشرير والإرهابي وقفت بكل ما تملك من قوة ضد تقدم شعب إيران العظيم ولم تتحمل النجاحات المشرفة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

واضاف، ان الجهود التي بذلها علماء إيران الشباب بتوجيهات قائد الثورة الاسلامية، حققت هذه الإنجازات العظيمة في ظل اقسى العقوبات في تاريخ البشرية.

وتابع، دون أدنى شك، سنواصل قوة وسرعة حركتنا التقدمية من اجل فتح قمم العلم العالية والوصول إلى تقنيات جديدة.

وكانت القوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية أعلنت اليوم السبت، عن اطلاق ناجح لصاروخ "قائم 100" الحامل للأقمار الصناعية والعامل بالوقود الصلب.

ويعتبر قائم 100 أول حامل للأقمار الصناعية ثلاثي المراحل يعمل بالوقود الصلب وصنع من قبل علماء القوات الجو فضاء التابعة للحرس الثوري.

وسيتمكن صاروخ "قائم 100" الحامل للأقمار الصناعية من وضع أقمار صناعية تزن 80 كلغم في مدار على 500 كيلومتر من سطح الأرض.

وبعد اجتياز هذه المرحلة، سيتم في المستقبل القريب وضع القمر الصناعي ناهيد الخاص بمنظمة الجو فضاء التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المدار من قبل حرس الثورة الإسلامية باستخدام حامل الأقمار الصناعية قائم 100.