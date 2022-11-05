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بايدن يؤكّد توقعاته بالفوز في الانتخابات النصفية

بايدن يؤكّد توقعاته بالفوز في الانتخابات النصفية
السبت ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

أصر الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الجمعة على أن الديمقراطيين سيفوزون في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع المقبل، لكن استطلاعات الرأي أظهرت أنه من المرجح أن يتلقوا الهزيمة، مما دفع دونالد ترامب إلى الإشارة إلى خطط للعودة إلى البيت الأبيض.

العالم - الأميركيتان

وخلال حديث ألقاه في سان دييغو، سلط بايدن الضوء على نجاحاته في تمرير تشريع لصب التمويل الفيدرالي في أشباه الموصلات وغيرها من الصناعات عالية التقنية، فضلاً عن أرقام التوظيف القوية.

وتلقى البيت الأبيض بعض الأخبار الجيدة يوم الجمعة، حيث أظهرت الأرقام الرسمية لشهر أكتوبر أن الاقتصاد أضاف 261 ألف وظيفة، وأصبحت البطالة عند مستويات منخفضة.

وقال بايدن: "لدي خطة لخفض التكاليف خاصة فيما يتعلق بالرعاية الصحية والطاقة والنفقات اليومية الأخرى الخطة الجمهورية مختلفة للغاية، إنهم يريدون زيادة تكاليف الأدوية التي تستلزم وصفة طبية، وتكاليف التأمين الصحي وتكاليف الطاقة، مع منح المزيد من الإعفاءات الضريبية للشركات الكبرى والأثرياء للغاية".

وقال "أفضل أيامنا تنتظرنا، فهي ليست وراءنا، سننتصر هذه المرة، أشعر بالرضا حقًا بشأن فرصنا ".

على النقيض من ذلك، تظهر استطلاعات الرأي أن الجمهوريين يستعدون لتحقيق انتصارات كبيرة محتملة في انتخابات الكونجرس يوم الثلاثاء، على أمل الفوز بالسيطرة ليس فقط في مجلس النواب ولكن في مجلس الشيوخ.

ومن شأن ذلك أن يحول العامين الأخيرين من ولاية بايدن الأولى إلى دوامة شبه مؤكدة من القتال السياسي ويمهد الطريق لانتخابات رئاسية متوترة في 2024، مع تساؤلات حول ما إذا كان بايدن، الذي سيبلغ الثمانين من عمره هذا الشهر، سيرغب في الترشح مرة أخرى.

من جهته، أرسل ترامب الذي دافع عن نظرية "مؤامرة يمينية متطرفة" واسعة الانتشار مفادها أنه هزم بايدن حقًا في عام 2020، أقوى إشاراته حتى الآن بأنه يخطط لمحاولة العودة.

وقال ترامب في تجمع حاشد يوم الخميس في ولاية أيوا، وهي أول ولاية تجري مسابقة ترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية: "من أجل جعل بلدنا ناجحًا وآمنًا ومجيدًا، سأفعل ذلك على الأرجح مرة أخرى"

بدورها شنت هيلاري كلينتون حملة يوم الخميس في نيويورك لتعزيز الحظوظ المتعثرة للحاكم كاثي هوشول بينما يتحدث الرئيس السابق باراك أوباما في ولاية بنسلفانيا يوم السبت.

في بصيص أمل آخر للديمقراطيين، أيدت أوبرا وينفري مرشح مجلس الشيوخ في ولاية بنسلفانيا جون فيترمان خلال حدث افتراضي للحصول على التصويت يوم الخميس.

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