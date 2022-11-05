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ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة “نالغي” في الفلبين إلى 155 قتيلا

ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة “نالغي” في الفلبين إلى 155 قتيلا
السبت ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٧ بتوقيت غرينتش

أكد المجلس الوطني الفلبيني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها، ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة الإستوائية “نالغي” المعروفة في البلاد باسم “باينغ”، إلى 155 قتيلا.

العالم - أسيا والباسفيك

وذكر المجلس في تقرير نشر اليوم السبت، أنه لا يزال هناك 34 شخصا على الأقل في عداد المفقودين، فيما أصيب 129 شخصا آخرين على الأقل بجروح جراء العاصفة القوية التي ضربت البلاد مؤخرا.

وأوضح المجلس الفلبيني، أن أكثر من 4,23 مليون شخص تضرروا جراء العاصفة، حيث يقيم 1,01 مليون نازح في 1038 مركز إيواء مؤقت، فيما غادر أكثر من 355,4 ألف شخص منازلهم مسبقا.

وألحقت العاصفة أضرارا بـ 24.9 ألف منزل، ودمرت أكثر من 3 ألاف مبنى.

وتقدر الأضرار التي لحقت بـ 671 موقعا من مرافق البنية التحتية بـ 4.17 مليار بيسو (71.37 مليون دولار)، فيما تقد خسائر قطاع الزراعة بنحو 2.82 مليار بيسو (48.33 مليون دولار).

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